Почти три тысячи человек приняли участие в областной спартакиаде Saryarka

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги областной спартакиады Saryarka среди городов и районов, прошедшей в онлайн-формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе первенства были шахматы, шашки, асык-ату, тогызкумалак, лёгкая атлетика, силовая гимнастика, пауэрлифтинг, жонглирование мячом и гиревой спорт.

Онлайн-соревнования проходили в два этапа. Сначала в городах и районах, затем состоялся финал. Всего в областном первенстве испытали себя 2 837 человек – дети и взрослые.

В общекомандном зачёте среди городов первое место заняла Караганда, второе – Темиртау, третье – Шахтинск. В районном первенстве победителем стал Абайский район, на второй позиции оказался Бухар-Жырауский район, замкнул тройку лидеров Шетский район.

«Ежегодно наш район занимает призовые места. Мы 15-кратные чемпионы спартакиады Saryarka. В лидерах у нас шашки и шахматы. Это заслуга не только спортсменов, но и тренеров. Участвовали в соревнованиях как профессионалы, так и любители», – говорит главный специалист Отдела физической культуры и спорта Абайского района Ерасыл Борамбаев.