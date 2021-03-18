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    10:44, 18 Март 2021 | GMT +6

    Почти три тысячи адмнарушений выявили за неделю в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» костанайские полицейские усилили охрану общественного порядка в местах, где возможны случаи совершения уголовных и административных правонарушений, а также в местах массового пребывания граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, в проведении мероприятия задействовано более тысячи сотрудников правоохранительных органов, из них 542 сотрудников местной полицейской службы.

    По словам заместителя начальника УМПС ДП Костанайской области Виталия Цоя, в первый день мероприятия проведен единый развод комплексных сил полиции.

    «Наряд дорожной и патрульной полиции, участковые инспектора полиции заслушали ориентировки и указания руководство полиции. По итогам операции зарегистрировано 86 преступлений, из которых 64 раскрыто. Также раскрыто 11 ранее совершенных преступлений. Задержано 10 преступников, находящихся в розыске и 15 лиц, состоящих на учете «нелегал». Выявлено 2720 административных правонарушений», - сообщили в ведомстве.

    Такое количество преступлений и нарушений выявлено всего за неделю проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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