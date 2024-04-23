Почти три миллиарда тенге выделили на программу Artsport в Павлодарской области

Большую сумму, чем в прошлом году, выделили на программу подушевого финансирования в Павлодарской области. Благодаря Artsport, в регионе бесплатно занимаются в спортивных секциях 14 тысяч детей и подростков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Программу подушевого финансирования запустили в Казахстане больше трех лет назад. Суть проекта была такой: вместо родителей дополнительные занятия и тренировки в частных спортивных секциях оплачивает государство. Цели сделать из всех детей профессиональных спортсменов нет. Подушевое финансирование нужно, чтобы больше ребят занимались в творческих и образовательных кружках, даже если раньше их родители не могли себе этого позволить.

Сейчас в Павлодарской области желающих заниматься все еще больше, чем свободных мест. В очереди на ваучер — более шести тысяч детей.

— В прошлом году была выделена сумма 1,9 миллиарда (на спортивное направление), в этом году — 2,7 миллиарда тенге. Сейчас порядка 14 тысяч детей занимаются. Еще где-то 6-8 тысяч стоят в очереди. При этом в прошлом году у нас был 81 поставщик, теперь — 118, — рассказал замруководителя регионального управления физической культуры и спорта Нурлан Есембаев.

Чтобы больше детей получили возможность бесплатно тренироваться, в рамках программы подушевого финансирования разрешено посещать только один кружок. Раньше можно было — два. Теперь детям и родителям нужно выбирать, что для них в приоритете.

— Были случаи, что некоторые дети, на которых дали два ваучера, посещали только один кружок. В итоге второе место пустует, и другой ребенок не может участвовать в проекте, — объяснил Нурлан Есембаев.

В Павлодарской области в программу Artsport включены более 20 видов спорта, в том числе — секции, где могут заниматься дети с инвалидностью.