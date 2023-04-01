Почти три года обманывал казахстанцев интернет-мошенник, находясь в колонии в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - С помощью мобильных телефонов и разных сим-карт осужденный, отбывающий срок в колонии, в течение почти трех лет совершил около 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинской области.

Прокуратура Алматинской области выявила факты совершения интернет-мошенничества осужденным при отбытии наказания в исправительном учреждении №12.

«Установлено, что с июня месяца 2020 года по январь месяц 2023 года Ж.А.Ш. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения. Данный факт 02.03.2023 года зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного ст.190 ч.3 п.4 УК РК – «Мошенничество», и передан в следственное подразделение УП города Конаева», - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проведения следственных действий у осужденного Ж.А.Ш. изъяты два мобильных телефона и 41 сим-карта, посредством которых последний осуществлял звонки и вел переписку через ватсап-канал.

«В настоящее время проводится мониторинг базы данных как по нашему региону, так и по другим регионам Республики Казахстан, на выявление других правонарушений, совершенных осужденным», - добавили в прокуратуре.

Вместе с тем, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по ст.370 ч.2 УК РК – «Бездействие по службе», и переданы в департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области.