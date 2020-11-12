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Почти три десятка лет прожили без удостоверения личности братья из ВКО

12 Ноября 2020 00:12
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Почти три десятка лет прожили без удостоверения личности братья из ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские помогли трем братьям оформить удостоверение личности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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Сотрудники управления миграционной службы ДП Восточно-Казахстанской области продолжают выявлять факты проживания в Республики Казахстан лиц, своевременно не обменявших паспорта. Так, в Жарминском районе города Шар родные братья Майстренко, 1978 и 1969 годов рождения, проживали без документов, удостоверяющих личность.

Как выяснилось, после развала СССР у семьи Майстренко сгорел дом и погибли родители. В связи с трудной жизненной ситуацией они не обменяли паспорта советского образца на удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. Братья Майстренко не имели постоянного место жительства, перебивались случайными заработками.

Житель города Шар приютил их у себя дома и дал им работу, одежду, еду. Совметно с миграционной службой помог оформить удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Братья Майстренко побрагодарили полицейских за оказанную помощь в оформлении документов.
Управление миграционной службы ДП ВКО информирует о том, что гражданам, у которых по каким либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, необходимо обратиться в подразделение миграционной службы по месту проживания.
Фото: Пресс-служба ДП ВКО


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#Восточно-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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