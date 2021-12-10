Почти треть жителей Костанайской области вакцинировалась от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— На площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Анжела Бексултанова рассказала о проведении вакцинации в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации замруководителя ведомства, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 825 инфекционных и карантинных коек для противодействия коронавирусной инфекции, включая 1 525 инфекционных коек, где находятся 314 пациентов, 300 карантинных коек, где находится 14 пациентов. За последние сутки в области зарегистрировано 74 новых случая.

«Вакцинировано 342 153 человека, или 67,7% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 322 252, или 63,8%.

В проведении вакцинации задействованы 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение, - сообщила Анжела Бексултанова. - С 22 ноября началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет.

На 10 декабря ревакцинировано 3 013 человек, вакцину Comirnaty Pfizer получило 2 801 человек: 51 беременная женщина, 450 кормящих женщин и 2300 подростков.

В вакцинации задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации.

Вакцинация проводится 190 стационарными и передвижными прививочными пунктами.

Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 108 единиц морозильного оборудования с одновременным хранением порядка 313 тысяч доз. На сегодня в область всего доставлено 502 140 доз первого компонента и 502 140 доз второго компонента вакцины», - подытожила замруководителя ведомства.