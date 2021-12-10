+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти треть жителей Костанайской области вакцинировалась от КВИ

10 Декабря 2021 18:52
Поделиться:
Почти треть жителей Костанайской области вакцинировалась от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— На площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области заместитель руководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области Анжела Бексултанова рассказала о проведении вакцинации в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы Медсестра отсудила «ковидные» выплаты в Костанае Вопросы противодействия COVID-19 обсудили на мировом уровне

По информации замруководителя ведомства, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 825 инфекционных и карантинных коек для противодействия коронавирусной инфекции, включая 1 525 инфекционных коек, где находятся 314 пациентов, 300 карантинных коек, где находится 14 пациентов. За последние сутки в области зарегистрировано 74 новых случая.

«Вакцинировано 342 153 человека, или 67,7% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 322 252, или 63,8%.

В проведении вакцинации задействованы 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение, - сообщила Анжела Бексултанова. - С 22 ноября началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет.

На 10 декабря ревакцинировано 3 013 человек, вакцину Comirnaty Pfizer получило 2 801 человек: 51 беременная женщина, 450 кормящих женщин и 2300 подростков.

В вакцинации задействована 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации.

Вакцинация проводится 190 стационарными и передвижными прививочными пунктами.

Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 108 единиц морозильного оборудования с одновременным хранением порядка 313 тысяч доз. На сегодня в область всего доставлено 502 140 доз первого компонента и 502 140 доз второго компонента вакцины», - подытожила замруководителя ведомства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Здравоохранение   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
Медсестра отсудила «ковидные» выплаты в Костанае
Вопросы противодействия COVID-19 обсудили на мировом уровне
Популярное
1 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
2 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
3 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
4 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
Вопросы противодействия COVID-19 обсудили на мировом уровне
На маршруты Костаная выйдут 50 новых автобусов
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив