По данным Национального банка, 31% участников финансового рынка использует технологии искусственного интеллекта в своей работе. Наибольший уровень внедрения ИИ наблюдается у банков второго уровня (61%), передает корреспондент агентства Kazinform.

Для выявления готовности финансового рынка Казахстана к внедрению искусственного интеллекта специалисты Национального банка провели опрос, в котором приняло участие 94 респондента, среди которых 15 БВУ, 20 МФО, 20 страховых организаций, 21 участников рынка ценных бумаг и 18 резидентов МФЦА.



— 31% участников финансового рынка в той или иной мере используют ИИ в своей деятельности. Максимальный уровень использования ИИ отмечается среди БВУ — 60%. В то же время, согласно опросу NVIDIA, среднемировой показатель использования ИИ среди финансовых организаций составляет 43%. Это выше, чем средний показатель среди участников казахстанского финансового рынка, что указывает на более медленную адаптацию и внедрение ИИ в финансовом секторе Казахстана, — говорится в аналитической записке Нацбанка.

В Национальном банке отмечают, что наличие разницы в уровне использования ИИ между различными типами финансовых учреждений подчеркивает, что некоторые сегменты рынка могут быть более готовы к инновациям, чем другие. Это может быть связано с различиями в доступных ресурсах, культуре инноваций и потребностях клиентов.

Причем почти половина респондентов выразили готовность внедрять ИИ в 2024 году. Более трети участников финрынка отмечают, что использование искусственного интеллекта в работе у них на ранеей стадии. И только три БВУ и одна МФО заявили, что полностью внедрили ИИ.