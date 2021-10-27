Почти треть объектов МСБ названа аутсайдерами про проекту «Ashyq» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За 5 месяцев в Павлодарской области объекты бизнеса - нарушители правил ограничительных мер оштрафованы более чем на 8 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области в проекте «Ashyq» участие приняли 6 830 объектов бизнеса и социального значения. Вскоре ещё 111 объектов пополнят этот список, а пока они работают в пилотном режиме», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там отметили, что почти все предприниматели стараются соблюдать правила этого проекта, но среди участников программы зарегистрированы субъекты малого и среднего бизнеса, у которых почти нулевые чекины, то есть чей QR-код у входа в помещение почти не используется клиентами, а значит, там впускают без разбора всех посетителей, отчего в общей толпе могут оказаться больные, а это приводит к распространению коронавирусной инфекции в местах большого скопления людей.

«Согласно последней выгрузке за две недели определено почти 2,5 тысячи аутсайдеров, из них 467 - государственные учреждения. Межведомственной комиссией принято решение не исключать из проекта объекты, являющиеся аутсайдерами. С аутсайдерами проекта «Ashyq» членами мониторинговых групп ведётся разъяснительная работа», - добавили в ДСЭК.

С 18 мая по 26 октября из 3 274 объектов, на которых побывали мониторинговые группы, нарушения ограничительных мер установлены на 114. Причём все они участники проекта «Ashyq». На нарушителей составлено 63 протокола об административном правонарушении на сумму свыше 8 000 000 тенге. Кроме того, 2 материала передано в суд.

«Не все предприниматели понимают глубину ответственности и серьёзность сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, своими действиями или бездействием подвергают опасности здоровье граждан. В ходе рейдов мониторинговых групп среди объектов, участвующих в проекте «Ashyq», выявлено четыре, которые допускают систематические нарушения ограничительных мер, - констатировали в ведомстве. - В разрезе регионов два из них - в городе Павлодаре (ресторан «Пинта» и ресто-бар «Гараж») и два в городе Экибастузе (ресторан «Феличита» и ресторан «Наурыз»). Основные нарушения - проведение мероприятий с массовым скоплением людей и осуществление деятельности с нарушением режима времени».