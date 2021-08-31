Почти тонну зерна пытался похитить на легковушке житель Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Мендыкаринском районе полиция задержала похитителя зерна, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Полицейские раскрыли кражу зерна нового урожая по горячим следам. 30 августа в отдел полиции Мендыкаринского района поступило заявление от 66-летнего руководителя крестьянского хозяйства. Как выяснилось, с его поля было похищено зерно.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции раскрыли это преступление по горячим следам. Оказалось, что зерно похищено с комбайна неизвестным, который передвигался на автомашине «Ваз 2114». 770 кг загрузили в багажник, водитель скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в полиции .

По факту были даны ориентировки по области, 56-летний водитель задержан около села Боровское. Подозреваемым оказался житель Житикаринского района, ранее судимый за кражу, он дал признательные показания и рассказал, что похитил зерно для дальнейшей его продажи.

Зерно было возвращено владельцу. По факту кражи начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 188 УК РК «Кража».

В департаменте отмечают, что сотрудники полиции в период сбора урожая проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление фактов хищения зерна. Созданы специальные мобильные группы, которые работают по всей области.