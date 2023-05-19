Почти тонну незаконно выловленной рыбы выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ - 40-летнего жителя Алматинской области подозревают в незаконной перевозке рыбы, передает МИА «Казинформ».

Полицейскими Павлодарской области на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Так, в ходе очередных рейдовых мероприятии природоохранными полицейскими совместно с сотрудниками рыболовной инспекции «Зайсан-Иртыш» на территории села Жумыскер Майского района была остановлена автомашина марки Nissan terano.

«При осмотре, в салоне автомашины обнаружены мешки с рыбой видового состава карась и сазан, общим весом 916 кг. При проверке на данную рыбу у водителя отсутствовали разрешительные документы. Установлено, что рыбу выловили на озере Карасор», - сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Майского района Павлодарской области Жандос Айтмухамбетов.

По данному факту в отношении 40-летнего жителя Капчагая Алматинской области начато досудебное расследование по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов и других водных животных и растений».

Нарушение выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нерест», стартовавшего на территории Павлодарской области 15 апреля текущего года.

В полиции напомнили, что мероприятие, направленное на выявление и пресечение браконьерства и незаконного оборота объектов биологических ресурсов продолжится до 30 мая.