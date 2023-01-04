Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Почти сутки закрыты дороги в двух районах СКО

4 Января 2023, 11:15
Почти сутки закрыты дороги в двух районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 3-го января из-за непогоды остаются закрытыми дороги в двух районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под запретом движение для всех видов транспорта по дорогам районного значения. Решение об ограничении в Айыртауском района приняли накануне в 10:30 часов, в Жамбылском – в 11:00 часов. Со вчерашнего дня здесь наблюдается сильный ветер, снегопад, низовая метель. На 10:00 часов 4-го января дороги в этих районах остаются закрытыми.

В 9:00 часов ограничили движение для всех видов транспорта по дорогам районного и областного значения в Акжарском районе.

В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки в регионе на дорогах не зарегистрировали ни одного чрезвычайного происшествия.

Непогода в области сохранится и сегодня, 4-го января.


Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Костанайские полицейские оказали помощь россиянину в дороге
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
Теги:
Читайте также
Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена в Карагандинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
Завершилась эвакуация водителей и автотехники из снежного заноса на Бортогайском водохранилище
В Актобе не хватает техники для очистки снега
Более 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские
Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
Новости партнеров
Популярное
1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

Лента новостей