Почти сутки тушили степной пожар близ Аркалыка

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ – Из-за загоревшейся травы огонь распространился по всей степи в Аркалыкском районе Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«2 июля текущего года в Аркалыкском районе, село Жанкала в местности Жаламбай, загорелась трава, вследствие чего огонь пошёл по всей степи, что вызвало стихийный пожар. Аномальная жара и ветер только усугубляли ситуацию. Огонь распространился на площади 46 га и не утихал целых два дня, а также представлял собой угрозу распространения к близлежащей местности, где живут люди, - рассказали в ДЧС. - Сотрудники специализированной пожарной части №4 тушили пожирающее пламя. Пожар начался в 14:57 и только через 17 часов его смогли локализовать. 3 июля в 04:45 утра пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет».

В ведомстве отмечают, что пожары в некоторых районах не останавливаются.

«2 июля в 15:50 в Жангельдинском районе, село Аралбай в местности Қызтарас, бушевал степной пожар. Причина - загорание травы, вследствие чего огонь стихийно распространился по территории и начался пожар. Огонь, распространившийся на площади 40 га, успешно ликвидировали в 00:30. Этим же числом в Амангельдинском районе в сельском округе Қабырға сотрудники пожарной части №26 выехали на тушение степного загорания и только в ночь в 1:40 огонь был полностью ликвидирован. В Узункольском районе в с.Варваровка стихийное бедствие началось днём в 14:58 и только к утру 3 июля в 06:06 пожарные также справились с огнём»,- резюмировали в ДЧС.