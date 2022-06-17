17 Июня 2022 15:39

Почти сутки искали пропавшего в поле 9-летнего мальчика в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском районе Костанайской области найден 9-летний ребенок, пропавший 16 июня. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июня около 11 часов с территории крестьянского хозяйства ушла отара овец. Родители стали искать животных, сын находился с ними. Они не заметили, как ребенок ушел в другом направлении и пропал из виду. Самостоятельные поиски не привели к успеху. Около семи часов вечера родители обратились в полицию. Розыск ребенка был организован немедленно», - сообщили в полиции.

В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры - более 200 человек. Были обследованы территории близлежащих поселков, пойма реки, применялась специальная техника, служебно-розыскные собаки. Также применялся дрон.

«В результате поисковых мероприятий мальчика нашли 17 июня около 8 часов утра в трех километрах от села Молокановка. Это почти 10 километров от места его пропажи», - добавили в ведомстве.

По словам мальчика, он заблудился в степи, когда потерял из виду родителей, искавших пропавших овец. Он пошел в направлении стана. Шел по полю, потом уснул. Поиски ребенка продолжались более 20 часов.

В настоящее время он находится дома, его осмотрели врачи, ребенок чувствует себя хорошо.