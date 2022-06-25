25 Июня 2022 13:39

Почти сотню раз нарушивший ПДД водитель задержан в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За свои нарушения костанайский водитель задолжал свыше двух миллионов тенге всего за месяц езды. Об этом сообщил начальник отдела административной практики департамента полиции Костанайской области Серик Абдикаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента полиции Костанайской области проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление должников по административным штрафам, зафиксированными автоматическими средствами фиксации.

С начала года таким образом наложено более 42 тыс. административных штрафов на сумму более 265 млн тенге. Нарушители правил дорожного движения заплатили в доход государства более 220 млн тенге.

«В ходе рейдовых мероприятий в Рудном был задержан водитель автомашины «ВАЗ» с российским учетом, который на территории области в течение месяца 85 раз грубо нарушил ПДД. Сумма штрафов составила более 2 млн тенге. При этом водитель не имел права управления транспортным средством. Его автомобиль был водворен на специализированную стоянку», - сказал Серик Абдикаликов.

В этот же день в областном центре задержан водитель автомашины «Мазда», у которого имелось 47 нарушений ПДД, на сумму более 1 млн тенге. В обоих случаях у водителей отсутствовали страховые полисы.

Всего на специализированную стоянку водворено 5 автомобилей. В полиции отмечают, что практически 100% нарушений ПДД в области фиксируются автоматическими средствами фиксации – «Автоураганом» и передвижными автоматическими комплексами «Екин патруль-2».