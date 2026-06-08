Почти сотню нарушений нашли на объектах летнего отдыха в Костанайской области

В Костанайской области на туристических объектах и в детских оздоровительных лагерях выявили 93 нарушения требований пожарной безопасности. При этом охватить проверками все места отдыха специалисты не могут из-за действующей регуляторной политики в сфере государственного контроля и надзора, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС региона, на учете департамента состоят 48 туристических объектов и мест массового отдыха. Из них 29 относятся к высокой степени риска, включая 12 детских оздоровительных лагерей. Еще 19 объектов отнесены к средней степени риска.

Как рассказали спасатели на брифинге РСК, сегодня профилактический контроль и надзор в области пожарной безопасности проведен на девяти объектах, в том числе на семи детских оздоровительных лагерях. По итогам проверок выявлено 93 нарушения. По всем фактам приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Проверки прошли в санатории «Сосновый бор», детских лагерях «Солнечный», «Достык», «Алтын Гуль», «Лесная сказка», детских оздоровительных центрах «Чайка» и «Орленок», а также в гостином дворе «Золотой фазан» и на базе отдыха имени генерала Бакирова.

В ДЧС отмечают, что к объектам высокой степени риска относятся туристические базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты, оздоровительные лагеря и места летнего отдыха детей с общей площадью строений более 1000 квадратных метров, а также все детские летние лагеря независимо от площади. К средней степени риска отнесены аналогичные объекты с площадью строений до 999 квадратных метров.

Спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не разводить костры вне специально оборудованных мест, не оставлять без присмотра мангалы и другие источники огня, не бросать непотушенные окурки и спички, следить за детьми и соблюдать требования администрации объектов.

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