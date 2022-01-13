Почти сотня: в Костанайской области резко возросло число заболевших КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области резко возросло количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Данные озвучили в областном информационном штабе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Только накануне число заразившихся едва достигало полусотни. За 11 января было зарегистрировано 39 случаев COVID-19. Сегодня эта цифра близка к сотне.

«12 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 94 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22 %. 89 обследованы по самообращению, пять по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 90 с симптомами заболевания, четыре бессимптомных», - прокомментировали в облштабе.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: в Костанае – 41 случай, в Рудном – 30, в Лисаковске – восемь, Костанайском районе – пять, Житикаре – три, по два случая в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, по одному случаю в Денисовском, Карабалыкском и Сарыкольском районах.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 12 января 2022 год зарегистрировано 41 750 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 41 329 человек.

С 1 февраля 2021 года в регионе вакцинировано первым компонентом 347 849 человек, вторым компонентом 330 767.