Почти шесть тысяч человек переехали на ПМЖ в Восточно-Казахстанскую область по программе «Еңбек»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Восточный Казахстан был определен регионом расселения переселенцев в соответствии с постановлением Правительства РК. С 2017 по 2021 годы в регион по квоте прибыли 5 970 человек. Участникам добровольного переселения выплачены субсидии на общую сумму 1,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Реализация программы «Еңбек» в комплексе с другими государственными программами развития положительно отразились на рынке труда и занятости. Удалось снизить уровень безработицы, закрыть вакансии необходимых специалистов.

С этого года активные меры содействия занятости населения будут реализованы в рамках нового национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», а также в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021– 2025 годы.

В текущем году из всех источников финансирования на реализацию мероприятий по содействию занятости населения предусмотрено 6,7 млрд тенге. Чтобы охватить программой не только молодежь, но и людей старшего поколения, в этом году был разработан новый проект «Серебряный возраст». Он предполагает создание субсидируемых рабочих мест для людей предпенсионного возраста. Субсидия на одного участника составит 91 890 тенге или 50% от заработной платы. В текущем году этой программой предполагается охватить 530 человек. Бюджетная заявка на 584 млн тенге уже подготовлена.

После завершения срока субсидирования, этот период составляет 12 месяцев, работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

Также, в текущем году будет продолжен проект «Контракт поколений», который предусматривает создание рабочего места специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста молодежи.

В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, размер государственных грантов на новые бизнес-идеи увеличен с 200 МРП до 400МРП – или 1 225 200 тенге. Воспользоваться этой возможностью могут малообеспеченные семьи, многодетные семьи, переселенцы, лица, воспитывающие ребенка-инвалида, инвалиды, молодежь.

На данные цели из республиканского бюджета выделено 728 млн тенге, это позволит выделить 594 гранта.