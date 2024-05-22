Почти шесть тысяч выпускников сдадут ЕНТ в Карагандинской области

В Карагандинской области 25 мая заканчиваются занятия в школах. В этом году учебный год завершится для более чем 172 тысяч учащихся, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во всех школах 24 мая пройдет общереспубликанский единый классный час «Білімім — Отаныма!». Для выпускников 11-х классов торжественное мероприятие «Мектебім, саған мың алғыс!» запланировано на 25 мая в 09:30.

— Новшеством этого года является сдача экзамена учащимися 5, 8 и 10-х классов по казахскому языку. Экзамены пройдут в промежутке с 27 по 31 мая. Материалы к выпускным экзаменам будут доставлены во все отделы образования к 25 мая. Итоговая аттестация пройдет на базе школ и завершится до 11 июня. Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-го класса состоится с 12 по 15 июня, — сообщила руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова.

У выпускников школ есть возможность сдать ЕНТ пять раз, в том числе два раза в летний период. Летний этап начался 16 мая. Результаты теста можно использовать для участия в конкурсе на получение образовательного гранта. Участие в ЕНТ могут принять выпускники этого года и прошлых лет, а также выпускники колледжей.

— В этом году планируют участвовать в тестировании 5992 выпускника, или 79,7%. Это больше по сравнению с прошлым годом на 3%. Процедура ЕНТ проходит в электронном формате с обеспечением современной системой прокторинга и видеонаблюдения. Тестирование проводится на базе двух региональных центров ТОО «U-FUTURE» в Караганде и Балхаше, — отметила Гулбакыт Жунусова.

В колледжах учебный год завершится 30 июня. Итоговую аттестацию, которая пройдет с 29 мая по 29 июня, сдадут около 10 тысяч человек. Аттестационная комиссия на 70% будет состоять из работодателей.