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    18:19, 17 Март 2021 | GMT +6

    Почти шесть млн тенге растратил фармацевт в Шамалгане

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    ШАМАЛГАН. КАЗИНФОРМ - Продавец аптеки подозревается в растрате крупной денежной суммы в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    В дежурную часть Карасайского РУП обратился 41-летний житель станции Шамалган с заявлением о растрате продавцом в его частной аптеке подотчетной денежной суммы в размере 5 580 000 тенге.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 189 ч. 3 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого вверенного имущества, в крупном размере». Допрошенный по делу 22-летний продавец признал хищение и сообщил, что деньги из кассы он брал и тратил на личные нужды на протяжении шести месяцев.

    Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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