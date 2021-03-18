Почти шесть млн тенге растратил фармацевт в Шамалгане

ШАМАЛГАН. КАЗИНФОРМ - Продавец аптеки подозревается в растрате крупной денежной суммы в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В дежурную часть Карасайского РУП обратился 41-летний житель станции Шамалган с заявлением о растрате продавцом в его частной аптеке подотчетной денежной суммы в размере 5 580 000 тенге.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 189 ч. 3 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого вверенного имущества, в крупном размере». Допрошенный по делу 22-летний продавец признал хищение и сообщил, что деньги из кассы он брал и тратил на личные нужды на протяжении шести месяцев.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, не разглашается.



