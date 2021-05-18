Почти шесть млн казахстанцев активно занимаются спортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов рассказал о развитии массового спорта в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития массового спорта. В этих целях, согласно стратегическому плану, министерством ведется работа по дальнейшему развитию массового спорта и повышению конкурентоспособности спорта высших достижений на мировой спортивной арене», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию, посвященном развитию массового и детского спорта.

По словам вице-министра, по итогам 2020 года обеспечен охват населения занятиями физической культурой и спортом в 31,6%, что свидетельствует об участии в физкультурно-спортивном движении республики 5,9 млн. человек.

«В рамках пропаганды здорового образа жизни в 2020 году по республике проведено более 21 тысячи спортивно-массовых мероприятий с охватом более 1,5 млн. человек», - заключил Ерлан Кожагапанов.