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Почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ

26 Декабря 2021 02:17
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Почти семь тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от КВИ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 7 тысяч жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 6 865 местных жителей. Это люди, привитые в период с 1-28 февраля 2021 года вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года вакцинами «QazVac», «VeroCell», «Hayat-Vax».

Как ранее сообщалось, 60 пациентов с КВИ находятся в больницах Атырауской области.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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