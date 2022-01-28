Почти семь тысяч человек дома лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки COVID-19 подтвердился у 354 жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 354 человек. Из них 221 случай подтвержден в городе Атырау, 32 случая – на Тенгизском месторождении, 47 – в Жылыойском районе, 14 – в Индерском районе, 7 – в Исатайском районе, 16 – в Кызылкогинском районе, 11 – в Курмангазинском районе, 3 – в Макатском районе, 3 – в Махамбетском районе.

У 188 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 166 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 236 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 6 911 человек, в областной больнице – 52, в модульной больнице – 175 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 58 человек, в районных инфекционных стационарах - 64. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – шесть пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.