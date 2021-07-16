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    21:57, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Почти семь кг наркотиков изъяли у жителя Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Почти 7 кг наркотиков изъяли из сарая жителя Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале июня в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» в полицию Семея поступило сообщение о том, что 34-летний нигде не работающий житель города занимается сбытом наркотических средств. В целях проверки информации в УП города Семея была создана специальная группа, в состав которой задействовали сотрудников отдела по борьбе с наркопреступностью и криминальной полиции.

    Благодаря умелым действиям оперативников подозреваемый был задержан во время сбыта особо крупной партии наркотических средств 31-летнему жителю города. При обыске в его барсетке было обнаружено 65,54 грамм гашиша. В ходе проведения дальнейшего обыска по месту жительства подозреваемого из сарая указанного мужчины было изъято 6 килограмм 901 грамм наркотиков, расфасованных в черный полиэтиленовый мешок и 20 бумажных свертков. Из них 3 килограмма 879 граммов гашиша и 3 килограмма 102 грамма сушеной марихуаны.

    Параллельно с этим в разработку полицейских города Семея попадает еще одно лицо, занимавшееся хранением незаконного наркотического средства. В ходе проведенных обысковых мероприятий по месту жительства у 41-летнего мужчины был обнаружен гашиш общим весом 963 грамма.

    По всем этим фактам проводится досудебное расследование. Оба задержанных арестованы. Стражами правопорядка проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия по выяснению всех обстоятельств по делу.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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