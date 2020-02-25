Почти пятимиллионный кредит получил по поддельным документам кызылординец

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кредит в 4,8 млн тенге оформил на себя по поддельным документам мужчина в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Кызылординской области.

В суде №2 города Кызылорда рассмотрено уголовное дело по факту крупного мошенничества.

Ранее судимый за мошенничество С. в Алматы через гражданина А. оформляет поддельное удостоверение личности. Данная услуга обходится ему в 20 тыс. тенге.

После уже в Кызылорде в одном из филиалов банка С. по поддельному документу, войдя в доверие сотрудника банка, оформляет кредит на 4 874 000 тенге. Деньги он тратит на свои нужды.

«В результате Кызылординскому филиалу банка был нанесен имущественный вред в сумме 4 874 000 тенге. Подсудимый С. признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом первым части третьей статьи 190 УК РК и окончательно приговорен к четырем годам шести месяцам лишения свободы», - сообщили в суде.