+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 5 °С
USD 376.43 EUR 407.11
RUB 5.76 CNY 53.55
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти пятимиллионный кредит получил по поддельным документам кызылординец

25 Февраля 2020 09:48
Поделиться:
Почти пятимиллионный кредит получил по поддельным документам кызылординец

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Кредит в 4,8 млн тенге оформил на себя по поддельным документам мужчина в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Кызылординской области.

Новости по теме
Известного психолога жестоко избили в Алматы: виновного осудили на три года
Ломбарды обязаны пройти учетную регистрацию в Казахстане 4,5 млн тенге штрафа заплатит за халатность экс-директор центра занятости Шымкента Около 20 интернет-мошенничеств выявлено в Восточном Казахстане

В суде №2 города Кызылорда рассмотрено уголовное дело по факту крупного мошенничества.

Ранее судимый за мошенничество С. в Алматы через гражданина А. оформляет поддельное удостоверение личности. Данная услуга обходится ему в 20 тыс. тенге.

После уже в Кызылорде в одном из филиалов банка С. по поддельному документу, войдя в доверие сотрудника банка, оформляет кредит на 4 874 000 тенге. Деньги он тратит на свои нужды.

«В результате Кызылординскому филиалу банка был нанесен имущественный вред в сумме 4 874 000 тенге. Подсудимый С. признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом первым части третьей статьи 190 УК РК и окончательно приговорен к четырем годам шести месяцам лишения свободы», - сообщили в суде.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Борьба с преступностью, Судебный процесс,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив