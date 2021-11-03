Почти пять млрд тенге выделено на стабфонд Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На формирование регионального Стабилизационного фонда Костанайской области выделено 4,8 миллиарда тенге. Об этом сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций директор департамента по работе со стабилизационным фондом АО «СПК «Тобол» Мадина Махмутова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для формирования регионального стабфонда было выделено 4 млрд 800 млн тенге. В этом году из них 3,2 млрд тенге. Первый транш в сумме один млрд тенге поступил в октябре. Сейчас СПК «Тобол» проводит конкурсные процедуры по закупу товаров по 10 видам наименований в объёме более четырех тысяч тонн продукции. Второй транш будет в ноябре. После поступления денежных средств также планируется произвести закупки, объём продукции - более 6,5 тысячи тонн. Часть выделенных средств будут направлены на «оборотную» схему. В данном случае мы проводим работы с товаропроизводителями региона и супермаркетами»,- сообщила М. Махмутова.

На сегодня запасы в стабфонде региона составляют 2750 тонн продукции, 2,6 млн штук яиц на общую сумму 503 миллиона тенге.

Большая системная работа ведётся акиматом области по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Ежедневно акиматами городов и районов проводится мониторинг цен.

«Для бесперебойного обеспечения населения области социально значимыми продовольственными товарами реализуются механизмы стабилизации цен. На эти цели выделено 4 803 млн тенге. Из них на деятельность регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров – 2 819 млн тенге, на предоставление займа по «оборотной схеме» – 1 984 млн тенге. Область в полном объеме выполнила поручение Правительства РК по выделению дополнительных средств для стабилизации цен»,- отметил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Тимур Бисимбаев.

По «оборотной схеме» выделены льготные займы производителям и предпринимателям в сумме 1 984 млн тенге, что больше в 10 раз уровня прошлого года.

«С начала года проведено 310 ярмарок, на которых реализовано 1 938,9 тонны продукции на сумму 1 227,1 млн тенге.

С производителями и оптовыми предприятиями заключены 950 меморандумов и 742 договора между поставщиками и розничными сетями о поставках продукции и стабилизации цен»,- подытожил Т. Бисимбаев.