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    16:46, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Почти пять миллионов звонков поступило с начала года в Казахстане на экстренный номер 112

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане номер 112 является единым номером вызова служб экстренного реагирования: противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Казахстан.

    По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК, на экстренный вызов 112 поступило 4 млн 901 тыс. 489 звонков. Из них 461 тыс. 701 звонок по линии МЧС, которые требовали незамедлительного реагирования: пожары, паводки, заносы, звонки от людей, попавших в экстренную ситуацию. В каждом случае звонившим была оказана помощь, а информация передана для реагирования в компетентные службы.

    Кроме того, непосредственно на пульт «101» - телефон пожарной службы поступило 412 тыс. 329 звонков по природным, техногенным и бытовым пожарам и загораниям. При своевременном сообщении на пульт диспетчера о загорании, шансы не допускать развития пожара и предотвратить распространение повышаются в разы. Особенно актуальным данный вопрос становится в преддверии отопительного периода, когда по статистике увеличивается количество бытовых пожаров.

    Для объективности и совершенствования процесса приема и обработки сообщений, поступающих от населения, телефоны экстренных служб (112, 101) оборудованы программой определения номера и системой записи речи.


    Фото : gov.kz





    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС
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