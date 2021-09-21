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    11:48, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Почти пять лет не платил алименты ребенку житель Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскали за три дня 13 неплательщиков алиментов и двоих человек, не выходивших на связь с родителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, один из разыскиваемых должников, 30-летний житель Петропавловска, не платил алименты своему пятилетнему сыну с 2017 года. Информацию о месте проживания неплательщика алиментов полицейские передали судебному исполнителю.

    Сотрудники миграционной службы установили местонахождение женщины, которая не общалась с матерью последние два месяца. Аналогичная ситуация в другой петропавловской семье, где на связь с родителями перестал выходить 42-летний сын. За взрослого ребенка переживала мама-пенсионерка.

    «В течение трех дней была усилена работа по установлению места проживания разыскиваемых из этой категории граждан. Все установленные сведения переданы инициаторам розыска для принятия дальнейших установленных законодательством мер. В случае, если это касается розыска граждан, утративших родственные связи, информация передается заявителям», - сказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество
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