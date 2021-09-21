Почти пять лет не платил алименты ребенку житель Петропавловска
По информации пресс-службы департамента полиции, один из разыскиваемых должников, 30-летний житель Петропавловска, не платил алименты своему пятилетнему сыну с 2017 года. Информацию о месте проживания неплательщика алиментов полицейские передали судебному исполнителю.
Сотрудники миграционной службы установили местонахождение женщины, которая не общалась с матерью последние два месяца. Аналогичная ситуация в другой петропавловской семье, где на связь с родителями перестал выходить 42-летний сын. За взрослого ребенка переживала мама-пенсионерка.
«В течение трех дней была усилена работа по установлению места проживания разыскиваемых из этой категории граждан. Все установленные сведения переданы инициаторам розыска для принятия дальнейших установленных законодательством мер. В случае, если это касается розыска граждан, утративших родственные связи, информация передается заявителям», - сказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.