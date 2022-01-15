Почти полсотни тысяч человек ревакцинировались в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. О необходимости вакцинации и ревакцинации, а также об опасности и скорости распространения нового штамма коронавируса в Казахстане рассказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2022 года в регионе зарегистрировано 287 подтвержденных случаев COVID-19. За последние сутки в области зарегистрировано 94 случая. При этом 75,5% суточной заболеваемости приходится на 2 города - Костанай и Рудный. Согласно матрице по оценке эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, область перешла с «зеленой» в «желтую» зону», - отметил Е. Даулетбаев.

Одним из эффективных способов борьбы с распространением КВИ останется вакцинация и обязательная ревакцинация.

На сегодняшний день в Костанайской области первым компонентом привито 354 382 человек или 59,5% от подлежащего к вакцинации населения. Полный же курс вакцинации получили 334 354 человек или 56,1%.

«Первый компонент РНК-прививки Comirnaty Pfizer/BioNTech получили 6188 человек, среди беременных от 16 до 37 недель - 131, кормящих женщин - 1214 человек, а также детей и подростков старше 12 лет - 4843, второй компонент получили 3316 человек, среди них 2693 дети и подростки с 12 по 17 лет, 575 кормящих женщин, 48 беременных. Ревакцинацию получили 47 237 человек», - добавил санврач.

Ермуханбет Даулетбаев акцентировал внимание на скорости распространения нового штамма вируса.

«По сравнению с другими видами коронавирусной инфекции, вариант «омикрон» поражает самую активную группу населения лиц в возрасте 20-30 лет, также отмечен риск повторного заражения КВИ. Быстрому распространению коронавирусной инфекции, в том числе новому штамму КВИ «омикрон», способствует возросшее количество международных поездок и увеличение коммуникационных процессов в обществе. Прошедшие новогодние праздники и последние события в Казахстане, несомненно оказали влияние на рост заболеваемости, и сейчас на фоне циркуляции вируса «омикрон», мы наблюдаем резкий подъем заболеваемости в Казахстане», - говорит главный санврач региона.

Среди клинических проявлений нового штамма: усталость, головная боль, повышение температуры тела.

«На сегодняшний день вакцинация против КВИ признана единственной альтернативой самоизоляции и карантину во всем мире. Сегодня важно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета для предотвращения появления и распространения новых штаммов КВИ», - подытожил Е. Даулетбаев.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.