Почти полсотни КСК оштрафовали за несвоевременную уборку снега в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане административному наказанию подвергли порядка 50 кооперативов собственников квартир, которые не сумели вовремя справиться с последствиями обильных снегопадов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице за несвоевременную и плохую уборку территорий от снега оштрафовали почти 50 КСК (управляющих компаний, ТОО). Общая сумма превысила 1 млн 187 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе акима Нур-Султана.





С начала зимнего периода текущего года к административной ответственности за нарушение статьи 505 КРКоАп «Нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов» привлечено 23 подрядные организации, сумма штрафов составила почти 1 млн 800 тыс. тенге.





«Так, к примеру, ТОО «RREM.KZ� не обеспечило своевременную уборку прилегающей территории и парковку ТРЦ «Азия парк» от снега и наледи, штраф составил 126 250 тенге», - добавили в акимате.





















Стоит отметить, что накануне в городе было задействовано более 1 тыс. единиц спецтехники и 1652 дорожных рабочих. В ночь с 23 на 24 декабря вывезено 24150 кубометров снега (2013 рейсов). Всего за весь период было вывезено 1051668 куб. м. снега, что составляет 87639 рейсов.

Фото: www.facebook.com/Акмарал Олжабаева