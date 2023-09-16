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    19:56, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Почти полсотни девушек легкого поведения поставили на учет в Шымкенте

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    Фото: polisia.kz
    С 13 сентября в Шымкенте сотрудники полиции проводят ОПМ «Stop-трафик». На мероприятии, направленном на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, задействованы сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью городского департамента полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    Стражи порядка проверяют съемные квартиры, сауны, банные комплексы, развлекательные заведения и гостиницы.

    «За два дня отработки полицейские выявили 8 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. За приставание в общественных местах по ст. 449 административного кодекса наказаны 48 лиц. На учет за занятие проституцией поставлены 43 девушки», - сообщили в пресс-службе.



    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Шымкент для mail.ru Правоохранительные органы
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