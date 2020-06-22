Почти половину суток провел в холодной воде пожилой мужчина в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 72-летний мужчина провел в ледяной воде почти 12 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 72-летний
мужчина провел в ледяной воде почти 12 часов, передает корреспондент МИА
«Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром
21 июня пенсионер отправился на рыбалку на реку Ишим. Место выбрал в двух
километрах от села Явленки Есильского района. На берегу пожилой мужчина, инвалид
второй группы, поскользнулся, упал в воду, выбраться из которой не смог – ноги увязли в
глине. Крики о помощи буквально чудом услышал мужчина, находившийся неподалеку от
этого места. В темноте он не смог самостоятельно найти пенсионера и позвонил
спасателям.
На место выехал начальник отдела по ЧС Есильского района Жулдыз Есенгазин.
Он спустился по обрывистому глинистому берегу реки и увидел недалеко от берега
фигуру человека.
«Мужчина стоял по грудь в ледяной воде. К этому времени он уже с трудом не мог
даже говорить, не то что кричать. Схватил его покрепче и с большим трудом вытащил на
берег. Там нас уже ждали сотрудники пожарной части и полиции: пострадавшего уложили
на носилки, оказали необходимую помощь, в том числе психологическую», - рассказал
Ж.Есенгазин.
Пенсионера экстренно доставили в районную больницу. Сейчас его состояние
стабильное, угрозы жизни нет.
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