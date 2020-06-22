Почти половину суток провел в холодной воде пожилой мужчина в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 72-летний мужчина провел в ледяной воде почти 12 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 72-летний

мужчина провел в ледяной воде почти 12 часов, передает корреспондент МИА

«Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром

21 июня пенсионер отправился на рыбалку на реку Ишим. Место выбрал в двух

километрах от села Явленки Есильского района. На берегу пожилой мужчина, инвалид

второй группы, поскользнулся, упал в воду, выбраться из которой не смог – ноги увязли в

глине. Крики о помощи буквально чудом услышал мужчина, находившийся неподалеку от

этого места. В темноте он не смог самостоятельно найти пенсионера и позвонил

спасателям.

На место выехал начальник отдела по ЧС Есильского района Жулдыз Есенгазин.

Он спустился по обрывистому глинистому берегу реки и увидел недалеко от берега

фигуру человека.

«Мужчина стоял по грудь в ледяной воде. К этому времени он уже с трудом не мог

даже говорить, не то что кричать. Схватил его покрепче и с большим трудом вытащил на

берег. Там нас уже ждали сотрудники пожарной части и полиции: пострадавшего уложили

на носилки, оказали необходимую помощь, в том числе психологическую», - рассказал

Ж.Есенгазин.

Пенсионера экстренно доставили в районную больницу. Сейчас его состояние

стабильное, угрозы жизни нет.