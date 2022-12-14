Почти половину семейного бюджета тратят на продукты жители СКО

14 Декабря 2022, 19:50

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам третьего квартала ежемесячные денежные расходы на одного человека составили 94 тысячи тенге. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, траты за год увеличились на 13%. При этом в их составе 90% занимают потребительские расходы. На материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги приходится 10% денежных расходов.

Статистики посчитали, что самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – более 44%. Еще треть уходит на непродовольственные товары и 13% - на оплату услуг.

В расходах на продукты питания львиную долю средств североказахстанская семья тратит на покупку мяса и мясопродуктов – около 30%, на хлебопродукты и крупяные изделия – более 16,5%.

Среди непродовольственных товаров около 22% занимают затраты на покупку одежды и обуви. Причем эта статья расходов у горожан и сельчан практически одинакова.

В платных услугах треть средств уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание жилья и ремонт, свыше 35% – на услуги транспорта и связи и всего чуть более 5% – на образование. Незначительную часть занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга. Горожане тратят на платные услуги почти в два раза больше, нежели сельчане.