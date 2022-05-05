Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Почти половину расходов бюджета направят на социальный блок в Казахстане
5 Мая 2022 12:19

Почти половину расходов бюджета направят на социальный блок в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольшее увеличение расходов в 2022 году предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя уточнения республиканского бюджета на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики – это 1,3 трлн тенге. Соответственно и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5%», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Итого расходы на эту сферу составят 3,4 трлн тенге или почти 18% от общего объема расходов, уточнил министр.

«Такого рода стимулирование окажет положительный мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе», – отметил Ерулан Жамаубаев.

Всего расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге.

Было отмечено, что расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге, или 46% от общих расходов бюджета. По словам Жамаубаева, дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда и поддержку молодежи.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
Нацбанк Казахстана намерен перестать субсидировать кредиты за счет госденег
Нужна дисциплина использования средств из Нацфонда - спикер Сената
С высокой базовой ставкой мы не сможем развивать экономику - спикер Сената
Сенат Казахстана принял уточнения в республиканский бюджет на 2022 год
Поступления в бюджет Казахстана увеличатся на 17% в 2022 году
Увеличить финансирование силовых структур планируют в Казахстане
Внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным – глава Нацбанка
Популярное
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Шесть новых парков появятся в Алматы
Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Архив