5 Мая 2022 12:19

Почти половину расходов бюджета направят на социальный блок в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наибольшее увеличение расходов в 2022 году предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя уточнения республиканского бюджета на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики – это 1,3 трлн тенге. Соответственно и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5%», – сказал Ерулан Жамаубаев.

Итого расходы на эту сферу составят 3,4 трлн тенге или почти 18% от общего объема расходов, уточнил министр.

«Такого рода стимулирование окажет положительный мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе», – отметил Ерулан Жамаубаев.

Всего расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге.

Было отмечено, что расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге, или 46% от общих расходов бюджета. По словам Жамаубаева, дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда и поддержку молодежи.