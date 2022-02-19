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Почти половину обувного рынка Казахстана составляет теневой оборот

19 Февраля 2022 16:10
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Почти половину обувного рынка Казахстана составляет теневой оборот

НУР-СУЛТАН. КВАЗИНФОРМ – Теневой рынок обуви составляет 48,5%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Маркировка не предусматривает значительных затрат со стороны бизнеса, ее внедрение существенно не отразится на стоимости той же обуви. Стоимость одного кода маркировки составляет 2,68 тенге, оборудование для нанесения кода Data Matrix на обувь существенно дешевле, чем для высокопоточных линий. Также Министерством индустрии и инфраструктурного развития внесены изменения в правила возмещения части затрат субъектов индустриальноинновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, в части включения возмещения части затрат субъектов легкой промышленности, связанных с приобретением оборудования для нанесения средств идентификации, включая программное обеспечение для маркировки обувной продукции», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно правилам, по его словам, предусмотрено возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат в размере 50% от суммы, предъявляемой к возмещению, но не более 10 000 МРП на одного субъекта.

При введении маркировки обувных товаров проведен анализ регуляторного воздействия (далее – АРВ), согласно которому общие затраты на одну пару обуви, связанные с маркировкой обувных товаров, определялись в следующих размерах: для крупных - 19,9 тенге (0,2% от средней цены обуви), средних - 49,5 тенге (0,5% от средней цены обуви), малых - 37,3 тенге (0,4% от средней цены обуви).

«В ходе АРВ были проведены общественные слушания с участием НПП «Атамекен», отраслевого бизнеса и ассоциаций. Единый оператор маркировки товаров и прослеживаемости товаров – АО «Казахтелеком» в рамках подготовки к обязательной маркировке провел переговоры с 45 зарубежными заводами, которые производят обувь для Казахстана, большинство которых уже полтора года маркируют обувь для рынка России и готовы к аналогичным нововведениям Казахстана», - заключил глава Кабмина.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #МИИР РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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