Почти половину бюджета тратят на продукты жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ежемесячные денежные расходы жителей Северо-Казахстанской области по итогам четвертого квартала прошлого года превысили 84 тысячи тенге на человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, по сравнению с 2020-м годом расходы возросли на 19%.

В составе денежных расходов населения наибольший удельный вес занимают потребительские расходы – почти 90%. На материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги приходится 10,6% денежных расходов. Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – 46%. Расходы на приобретение непродовольственных товаров – около 30%, на оплату услуг – 13%.

В расходах на продукты питания большая часть денежных средств семьи идет на покупку мяса и мясопродуктов, хлебопродуктов и крупяных изделий. В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции занимает покупка одежды и обуви.

Треть расходов на платные услуги занимают коммунальные платежи, затем транспорт, связь и здравоохранение. Незначительную часть занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга. При этом расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в 1,9 раза.