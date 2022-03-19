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    18:14, 18 Март 2022 | GMT +6

    Почти половину бюджета тратят на продукты жители СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ежемесячные денежные расходы жителей Северо-Казахстанской области по итогам четвертого квартала прошлого года превысили 84 тысячи тенге на человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, по сравнению с 2020-м годом расходы возросли на 19%.

    В составе денежных расходов населения наибольший удельный вес занимают потребительские расходы – почти 90%. На материальную помощь, алименты, погашение кредита и долга, налоги приходится 10,6% денежных расходов. Самой затратной статьей семейного бюджета остаются расходы на продовольственные товары – 46%. Расходы на приобретение непродовольственных товаров – около 30%, на оплату услуг – 13%.

    В расходах на продукты питания большая часть денежных средств семьи идет на покупку мяса и мясопродуктов, хлебопродуктов и крупяных изделий. В группе непродовольственных товаров лидирующие позиции занимает покупка одежды и обуви.

    Треть расходов на платные услуги занимают коммунальные платежи, затем транспорт, связь и здравоохранение. Незначительную часть занимают затраты на культурные мероприятия и организацию досуга. При этом расходы на платные услуги городского населения превысили расходы сельского населения в 1,9 раза.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Экономика
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