Почти половина работников Минфина получила вакцину от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти половина работников Министерства финансов РК получила вакцину против коронавирусной инфекции, передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«47% сотрудников из общего количества подлежащих вакцинации, по состоянию на 23 апреля текущего года уже привиты. Вакцину получили работники центральных аппаратов министерства и комитетов», - сообщили в пресс-службе

В Минфине уверены, что вакцина – единственный способ победить вирус. В медицинских пунктах министерства и комитетов организован прививочный центр, куда могут обратиться сотрудники и получить вакцину, предварительно проконсультировавшись с медицинским работником.

Вакцину против КВИ получил сегодня и руководитель аппарата Минфина РК. Абзал Бейсенбекұлы отметил, что после вакцины чувствует себя отлично.

«Я только что получил вакцину. Сейчас нахожусь под наблюдением медработников в течение 30 минут. Никаких побочных или негативных действий я не ощущаю. Чувствую себя отлично. Продолжу свой обычный рабочий день», - сказал он сразу после получения вакцины.