Почти половина магистральных железных дорог не ограждена – депутат Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить ограждение магистральных железнодорожных путей считает необходимым депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен обратился с депутатским запросом к первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру и Генеральному прокурору РК Берику Асылову.

«Только за последние пять лет из-за отсутствия ограждающих устройств под колесами поездов оказалось более 700 человек, из них 425 случаев – с летальным исходом, 35 детей, а также совершено свыше 8 500 наездов на скот. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, на сегодняшний день развернутая длина магистральных путей составляет 21 тыс. км, всего подлежат к ограждению 18,4 тыс. км, из них ограждено 9,7 тыс. км, потребность в ограждении составляет 8,6 тыс. км. То есть, почти половина не обеспечена необходимым уровнем безопасности перехода ЖД путей», – сказал Е. Абаканов.

Мажилисмен отметил, что отсутствие оградительных устройств вызывает негативные отзывы со стороны представителей крестьянских хозяйств и жителей близлежащих к железной дороге поселков, которые несут потери в результате наездов на их скот.

Депутат просит провести глубокую ревизию железнодорожных магистральных путей на предмет соответствия действующим стандартам ограждающих устройств, исключающих выход посторонних лиц и скота на железнодорожные пути и, в случае необходимости провести внеплановую проверку в отношении АО «НК «КТЖ» по порядку эксплуатации верхнего строения пути и наличия ограждающих устройств на железнодорожных путях. Также, по мнению Е. Абаканова, нужно дать поручение уполномоченным органам совместно с национальном перевозчиком АО «НК «КТЖ» выделить необходимое количество средств и утвердить план по завершению строительства требуемого количества ограждающих устройств в ближайшие три года.