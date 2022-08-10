10 Августа 2022 19:37

Почти половина городских автобусов в РК - старые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Алтай Али заявил о необходимости обновления автобусных парков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обновление автобусного парка. В настоящее время в городских автобусных перевозках задействовано 10525 автобусов, износ которых составляет 46%. Вопросы обновления городских автобусных парков тесно связаны с субсидированием убытков перевозчиков. Поэтому, по мере обеспечения полного субсидирования, думаем, что перевозчик получит возможность обновить свой парк подвижного состава», - сказал Алтай Али на совещании в МИИР.

По его словам, более 50% автобусов на городских маршрутах курсируют в Актау, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Петропавловске, Уральске и Костанае.

«Вместе с тем, в рамках программы льготного лизингового финансирования для поставки автобусов отечественного производства за 2018 и 2021 гг. из республиканского бюджета выделено порядка 79 млрд тенге и поставлено 2283 автобуса», - отметил спикер.

Ранее, А. Али поднял проблемы субсидирования социально значимых маршрутов пассажирских городских перевозок. По его словам, за последние четыре года объем субсидирования вырос в пять раз, составив порядка 102 млрд тенге, около 80% данных средств приходятся только на долю городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. При этом, из общего объема субсидий 1,2% приходится на три области – Алматинскую Жамбылскую и Мангистаускую области.

















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