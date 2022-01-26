Почти половина дел по январским событиям были рассмотрены судом без каких-либо взысканий - омбудсмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека попросила Генеральную прокуратуру РК продолжить работу по проверке предъявленных обвинений гражданам, находящимся под стражей в результате массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-встречи 10 послов стран Европейского Союза по правам человека Эльвира Азимова привела данные Генеральной прокуратуры от 25 января, где сообщалось о рассмотрении 9 257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них были рассмотрены без применения каких-либо взысканий - 4 584 лицам судом вынесено предупреждение.

«Некоторые из обратившихся ко мне граждан, которым был назначен административный штраф, являются пенсионерами, безработными, лицами с инвалидностью или представляют другие категории социально уязвимых граждан. В Атырау, Алматы, Шымкенте мы провели встречи с гражданами и руководством прокуратур городов и области. Специальные прокуроры начали опротестовывать судебные решения по административным делам, особенно в части замены штрафа на предупреждение. Но отмечу, что на местах не везде наблюдается активная работа прокуроров в этом направлении. Это касается также жалоб об обоснованности предъявляемых обвинений в связи с доказательствами, полученными с нарушением процессуальных требований, необеспечением доступа к защитникам. Это касается также права близких оформить статус общественных защитников своих детей, особенно из числа молодежи. Многие не информированы о таком праве и гарантиях, которые у них возникают в связи с получением такого статуса», - рассказала уполномоченный по правам человека.

«Речь идет не только о смягчении вынесенных судебных решений. Надо учесть, что Глава государства в своих заявлениях также отметил, что причиной массовых митингов в стране стала нерешенность социально-экономических и политических проблем. Участие в массовых митингах многих граждан было вынужденным шагом публично выразить свое мнение по ситуации. Но такой шаг не оправдывает тех, кто применял насилие, применил оружие, целенаправленно совершал погромы.

Также Эльвира Азимова предложила, что в отношении тех граждан, которые впервые оказались в орбите уголовного преследования в связи с участием в массовых беспорядках, учесть не только степень тяжести, но и их личность, чистосердечное раскаяние.

«В случае доказанности вины, прошу также рассмотреть возможность применения уголовных мер наказания, альтернативных лишению свободы», - считает она.

«В течение недели поступали сообщения об извлечении без согласия родственников тел умерших от пуль для их эксгумации (проведения судебно-медицинской экспертизы) в целях расследования. Повторно заявляю, несмотря на то, что данное процессуальное действие является необходимым, очень важно получать согласие родственников. Мы не можем игнорировать слезы матерей и отцов», - подчеркнула Эльвира Азимова.

Эльвира Азимова попросила также граждан «не накручивать ситуацию, используя социальные сети». По ее словам, вчера с учетом сообщений и по результатам проверки материалов дел, на основании постановлений прокуроров 11 граждан было освобождено из следственного изолятора города Алматы.

«Прошу Генеральную прокуратуру продолжить работу по проверке предъявленных обвинений гражданам, находящимся под стражей, в том числе в части правомерности и возможности снятия или изменения меры пресечения с учетом здоровья. В законодательстве предусмотрены меры альтернативного пресечения, взамен ограничения свободы, как подписка о невыезде, домашний арест, личное поручительство», - отметила она.

«К сожалению, мы наблюдаем, что поручение Главы государства о смягчении наказания участникам массовых беспорядков в случае отсутствия отягчающих обстоятельств выполняется не во всех регионах. Об этом сообщают участники национального превентивного механизма и граждане в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областях. Требование об усилении прокурорской проверки касается и доступа следственно-арестованных к медицине. Это связано с тем, что в штате ряда закрытых учреждений имеется дефицит специалистов», - рассказала Эльвира Азимова.

Омбудсмен считает важным, чтобы специальные прокуроры ускорили процесс по пересмотру мер содержания под стражей для граждан, в отношении которых есть сомнения в правомерности основания их задержания.

«В первую очередь, это касается тех, кто нуждается в постоянном наблюдении и лечении в связи с ранениями, хроническими заболеваниями. Это касается также женщин, имеющих малолетних детей. К примеру, в следственном изоляторе города Кызылорды находились 2 женщины, у одной из которых ребенок на грудном вскармливании, а у другой женщины - самому младшему ребенку - 4 года. На основании нашего обращения прокуратурой изменена мера пресечения и женщины сейчас находятся дома, рядом с детьми. Пока на период расследования ими избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - подытожила уполномоченная по правам человека.