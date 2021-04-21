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    21:37, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти полмиллиона тенге похитил экспедитор в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти полмиллиона тенге похитил экспедитор, едва устроившись на работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование в отношении 23-летнего экспедитора одного из столичных ТОО.

    Подозреваемый подыскал себе работу в должности экспедитора через сервис объявлений. Пройдя необходимую трехдневную стажировку, молодой человек приступил к работе. В обязанности экспедитора входило развозить товар по точкам, расположенным на территории столицы, и полученные денежные средства от реализации товара отдавать в кассу предприятия.

    В первый рабочий день, после доставки товара, подозреваемый собрал денежные средства в размере 466 тысяч тенге и скрылся.

    Задержанный в ходе оперативно-розыскных мероприятий экспедитор дал признательные показания.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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