Почти полмиллиона тенге похитил экспедитор в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти полмиллиона тенге похитил экспедитор, едва устроившись на работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование в отношении 23-летнего экспедитора одного из столичных ТОО.

Подозреваемый подыскал себе работу в должности экспедитора через сервис объявлений. Пройдя необходимую трехдневную стажировку, молодой человек приступил к работе. В обязанности экспедитора входило развозить товар по точкам, расположенным на территории столицы, и полученные денежные средства от реализации товара отдавать в кассу предприятия.

В первый рабочий день, после доставки товара, подозреваемый собрал денежные средства в размере 466 тысяч тенге и скрылся.

Задержанный в ходе оперативно-розыскных мероприятий экспедитор дал признательные показания.