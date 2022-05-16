16 Мая 2022 21:30

Почти полмиллиона саженцев деревьев и кустарников высадили весной в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области весной высадили почти полмиллиона саженцев деревьев и кустарников. По плану до 2025 года предстоит всего высалить свыше 7 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание расширению площади лесов в Казахстане. Перед всеми нами стоит задача к 2025 году высадить 2 млрд деревьев. В том числе в нашей области 7 млн 75 тыс. саженцев», - сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров.

Сообщив, что в прошлом году на 309 га было высажено 905 тыс. саженцев. На 2022-й год в Комплексном плане воспроизводства и лесоразведения в Атырауской области стоит задача на 543,5 га высадить 1 млн 384 тыс. деревьев и кустарников. Сажать в первую очередь будут саженцы карагача, тополя и саксаула, которые хорошо приживаются на непростых почвах региона.

«В этом году весной на 403 га лесного фонда мы высадили почти полмиллиона саженцев. Осенью эта работа будет продолжена», - говорит Мереке Шалхаров.