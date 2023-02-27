Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизных марок выявили у жителя Караганды

27 Февраля 2023, 09:51
Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизных марок выявили у жителя Караганды Кадр из видео/t.me/afm_rk

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу были проведены следственные действия в сфере теневой экономики, в ходе которых изобличена незаконная предпринимательская деятельность жителя города Караганды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

В ходе обысков в складских помещениях обнаружена и изъята табачная продукция различных марок и наименований в общем количестве более 432 тысяч пачек. Согласно заключению специалиста, общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 млн тенге. Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

АФМ будет продолжена работа по борьбе с теневой экономикой. Только в прошлом году комплекс принимаемых агентством мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Теги:
Читайте также
Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ
Реестр лиц, финансируемых из иностранных источников, опубликует Комитет госдоходов
Как в Казахстане планируют снизить закредитованность населения
Мужчина погиб при взрыве газбаллона в Карагандинской области
Более 700 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области
Как отметят Наурыз в Карагандинской области
305 должностных лиц наказали за низкое качество оказания госуслуг
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей