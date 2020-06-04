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Почти полмиллиона мест может не хватать в школах Казахстана к 2025 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов спрогнозировал ситуацию с обеспечением школами в 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В стране функционирует 54 аварийных, 183 трехсменных школ и насчитывается дефицит 168 тысяч мест. С учетом демографических и миграционных процессов ситуация с нехваткой инфраструктуры в городах может ухудшаться. По прогнозным расчетам, к 2025 году дефицит может составить около 500 тысяч мест в наших школах», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в режиме онлайн.
«Мы это видим, поэтому в госпрограммах развития образования и науки заложен показатель и мы планируем строительство не менее 800 школ. Это позволит решить проблему», - добавил министр.
По его словам, перед МОН РК стоит задача перехода на односменные школы.
«На сегодня МОН говорит не только о том, что надо решать проблему аварийных и трехсменных школ, глобально перед нами стоит задача перехода на односменные школы. Качество образования и создание комфортных условий связанно именно с решением этой проблемы. В этом году будет построено дополнительно порядка 80 объектов образования», - заключил министр.
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