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    08:29, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Почти полмиллиона кубометров снега вывезли на снежные полигоны Астаны

    С начала зимнего периода ежедневно на снежные полигоны столицы вывозятся десятки тысяч кубометров снега, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    снег
    Фото: акимат Астаны

    В ночь с 19 на 20 ноября на уборку улиц от снега и наледи вышли свыше 800 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих.

    За прошедшую дневную смену 19 ноября коммунальщики вывезли из города более 21 тысячи кубометров снега 1 673 рейсами.

    С начала зимнего периода из города вывезли свыше 484 тысяч кубометров снега, что составляет объем почти 38 тысяч большегрузов.

    По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

    В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

    В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

    Ранее мы писали, как готовятся к зиме Шымкент, Астана, Алматы,Уральск,Атырау,Актобе, Павлодар, Усть-Каменогорск, Костанай, Петропавловск, Актау, Кокшетау и Семей.

    Также стало известно, какую работу проводят по подготовке к зимнему периоду в Талдыкоргане, Кызылоде и Конаеве.

    Теги:
    Астана Снег Зима
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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