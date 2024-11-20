Почти полмиллиона кубометров снега вывезли на снежные полигоны Астаны

В ночь с 19 на 20 ноября на уборку улиц от снега и наледи вышли свыше 800 единиц спецтехники и порядка 300 дорожных рабочих.

За прошедшую дневную смену 19 ноября коммунальщики вывезли из города более 21 тысячи кубометров снега 1 673 рейсами.

С начала зимнего периода из города вывезли свыше 484 тысяч кубометров снега, что составляет объем почти 38 тысяч большегрузов.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Ранее мы писали, как готовятся к зиме Шымкент, Астана, Алматы,Уральск,Атырау,Актобе, Павлодар, Усть-Каменогорск, Костанай, Петропавловск, Актау, Кокшетау и Семей.

Также стало известно, какую работу проводят по подготовке к зимнему периоду в Талдыкоргане, Кызылоде и Конаеве.