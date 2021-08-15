Почти полмиллиона человек, проживающих в ВКО, занимаются спортом

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанская область входит в число регионов, где население активно занимается спортом, и есть положительная динамика увеличения числа тех, для кого физическая культура это образ жизни. По данным управления физической культуры и спорта ВКО по итогам полугодия охват населения, занимающегося физической культурой и спортом, составил 31,3 % от общей численности населения области – это 427 722 человека (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 30,9%). Об этом передает МИА «Казинформ».

Интерес к активному образу жизни напрямую связан с возможностью посещать спортивные объекты, школы или секции, говорят специалисты и проводят прямую параллель со строительством спортивных объектов в регионе. И в этом направлении в Восточном Казахстане есть чем гордиться.

В 2020 году введены в эксплуатацию 4 ФОКа в с.Кокпекты Кокпектинского района, в г.Шар Жарминского района, в п.Актогай Аягозского района, в с.Маканчи Урджарского района. Построены и работают 2 бассейна в с.Курчум Курчумского района и в с.Урджар Урджарского района.

В текущем году ведется строительство 13 спортивных объектов - 11 физкультурно-оздоровительных комплексов и 2 спортивных модулей.

Так же в 2021 году завершился текущий ремонт ДЮСШ города Аягоза. В ДЮСШ города Шемонаихи завершился текущий ремонт. До конца текущего года планируется проведение капитального ремонта спортивного комплекса «Алтай» в селе Улкен Нарын.

В рамках выполнения поручения Президента страны о необходимости развития массового спорта, средняя обеспеченность спортивной инфраструктурой в Восточном Казахстане по итогам года составит 39,8%.

Кроме того, 30 декабря 2020 году Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта», в котором законодательно закреплены понятия государственного спортивного заказа и их подушевого нормативного финансирования – для максимального охвата детей занятиями в спортивных секциях. На эти цели бюджетом предусмотрено 287 млн 958 тыс. тенге с планируемым охватом 2 000 детей. На сегодняшний день на портале artsport.edu.kz поставщиками услуг подана 31 заявка из них 7 одобрено (волейбол, пауэрлифтинг, спортивные танцы, спортивная гимнастика, фигурное катание), количество выданных ваучеров 197, из них 178 ваучеров активировано.

Благодаря всем этим мерам, на сегодняшний день жители Восточного Казахстана имеют возможность заниматься 64 видами спорта. В спортивных школах работают 1 186 тренеров, которые готовят настоящих чемпионов. В текущем году (январь-июль) спортсменами области завоевано 1 801 медаль (золотых 595, серебряных 567 и 639 бронзовых).

Накануне Дня спорта аким области Даниал Ахметов встретился с олимпийскими спортсменами. Глава региона отметил, что прошедшая Олимпиада показала, как важно уделять внимание подготовке тренерского состава. «Мы разработали систему трёхуровневой подготовки спортивных наставников, потому что старые методы сегодня работают не в полную силу. Нужно модернизировать подход и использовать не только техники физподготовке но и инновации. Современная спортивная наука позволит нам воспитать новых чемпионов», - отметил аким.

В 2022 году впервые в Казахстане пройдёт чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Именно этому виду спорта в ВКО уделяют особое внимание, отметил Д. Ахметов, так как наши атлеты способны показать отличные результаты. «Я убеждён, что усиленные тренировки, активная тренерская работа и соревновательный дух приведёт нас к местам на пьедестале почета. И самое главное у наших спортсменов есть настой на победу», - сказал аким ВКО.