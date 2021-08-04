Почти полмиллиарда тенге выделят на субсидирование общественного транспорта в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал о планах по развитию сферы общественных перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тема некачественных услуг в общественном транспорте не сходит с повестки дня уже много лет. И несколько лет подряд городские власти пытаются исправить ситуацию. Сначала оптимизацией, установкой валидаторов, введением электронного билетирования. Но никакие нововведения не исправят устаревший автопарк, недочеты в графиках движения и эффект «селедки в банке» в часы пик.

В этом году местные власти и перевозчики все же пошли на обновление автобусного парка: 100 новых автобусов обещают выпустить на маршруты до конца года. По словам градоначальника, уже прибыли 62 автобуса. Часть вышла на маршруты, остальные – на следующей неделе. В августе должны приехать оставшиеся 38 автобусов. Технику перевозчики приобретают в лизинг.

«Новые автобусы дорогие. Никогда перевозчик не рассчитается без нашей помощи. Перевозки будут субсидироваться. Так делается во всем мире. На субсидирование выделил 450 млн тенге. Мы проанализировали, что семь маршрутов на 70% дублируют друг друга. Сделали оптимизацию. Чтобы она работала, нужно поставить новые автобусы. Будут новые графики. В часы пик будет больше автобусов. Перевозчику не станет интересным набивать селедкой», - сказал Б. Жумабеков.

Впервые в городе, по словам акима, вводится льготный проезд для социально-уязвимых слоев населения.

«Обязательно будет электронное билетирование. В городе уже есть 50 валидаторов. Через неделю объявим о продаже электронных карточек. Около двух тысяч карточек раздали бесплатно социально уязвимым категориям граждан. Когда все 100 автобусов будут работать, то подсоединим их к системе в IKomek, будем контролировать передвижение автобусов», - сообщил Б. Жумабеков.

По его словам, в скором времени решится проблема с дачными маршрутами. Городские власти намерены возобновить субсидирование этих маршрутов. Приняли соответствующее постановление.

Высказался аким города и о пробках, которые стали частым явлением в небольшом Петропавловске.

«Сколько дороги ни расширяй, сколько ни строй развязок – пробки будут. Идеально, если в городе будут меньше пользоваться личным транспортом, больше – общественным», - сказал Б. Жумабеков.