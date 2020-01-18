Почти полметра снега выпало в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее за ночь выпало почти полметра снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

На дорогах города и пригородных поселках в настоящее время работают свыше 40 единиц спецтехники. От снега очищают трассы и улицы в сторону поселков Жаркын, Приречный, Муздыбай, Мукур, Озерки, Березовский, Аксай, Степной, Восход и Восточный.

«В городе выпало 40 сантиметров снега. Аэропорт уже полностью очистили от снега. Ведь за ночь там сильно замело. В этом районе работали 5 единиц техники. Сейчас постепенно машины выходят на очистку центра города Одновременно подрядные организации будут отчищать тротуары и автобусные остановки», - пояснили в отделе автомобильных дорог.





При этом в отделе автомобильных дорог отметили, что техника работает круглосуточно. За три дня из города вывезено 7,5 тысяч кубометров снега . Тем временем прогноз синоптиков не утешительный, по информации коммунальщиков, в ближайшие три дня в городе снова ожидается снегопад.

Напомним, что из-за непогоды 18 января были отменены занятия в школах и колледжах Семей.



