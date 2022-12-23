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Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли у петропавловца

23 Декабря 2022, 12:54
Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли у петропавловца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Почти полкилограмма синтетических наркотиков изъяли у петропавловца полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Одну из наиболее крупных партий «синтетики», изъятых в этом году, полицейские СКО нашли в палисаде у подозреваемого. Осенью полицейские Северного Казахстана произвели задержание 32-летнего жителя Петропавловска, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. При личном обыске у него был изъят zip-пакетик с кристаллообразным веществом. Еще два пакетика были изъяты на съемной квартире вместе с устройством для курения. А в палисаде частного дома по месту жительства задержанного полицейские изъяли полимерный пакет с особо крупной партией того же вещества. Согласно заключению экспертизы, это наркотик α-PvP, известный также под названием «соль». Общий вес изъятого составил 484 грамма, что относится к особо крупному размеру и составляет свыше 2 тысяч разовых доз.

«Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 УК РК. Материалы дела переданы в суд. Всего с начала года полицейские СКО задержали 82 человека, подозреваемых в сбыте наркотиков. Из незаконного оборота изъято 425 кг наркотиков, из них 3 кг 429 грамма синтетических», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции СКО Иван Терзиди.

Фото: polisia.kz


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