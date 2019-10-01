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Почти полгода не искали родственники пропавшего парня в Алматинской области

1 Октября 2019 17:00
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Почти полгода не искали родственники пропавшего парня в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские разыскали 17-летнего школьника, сбежавшего в мае из родительского дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Факт зарегистрирован в Жамбылском районе, где 25 сентября учителя общеобразовательной школы села Узынагаш обратились в полицию по поводу отсутствия одного из старшеклассников. Выяснилось, что несовершеннолетний пропал без вести еще пять месяцев назад.

«Он живет в неполной семье, и его родные не обращались в полицию и не занимались его поиском. В итоге после заведения розыскного дела оперативники Жамбылской районной полиции провели масштабные розыскные мероприятия и в течение нескольких дней установили местонахождение школьника. Как выяснилось, парень подрабатывал официантом в одном из алматинских кафе» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Старшеклассник возвращен родным.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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