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Почти на три трлн тенге произвели продукции в Карагандинской области в 2020 году

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Января 2021, 08:47
Почти на три трлн тенге произвели продукции в Карагандинской области в 2020 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область в трудный 2020 год сохранила экономический рост. Производство промышленной продукции составило 2,8 трлн тенге. В этом объёме значительная доля приходится на обрабатывающую промышленность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Положительная динамика достигнута по всем основным показателям социально-экономического развития. Об этом рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Индекс физического объёма промышленной продукции прогнозируется с ростом на 2% - в объёме 2,8 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 3,8%. По добыче железной руды ожидается увеличение на 4,4%, производству проката плоского - на 23,1%, меди рафинированной - на 3%», - сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

Хорошие результаты удалось получить в строительстве, сельском хозяйстве. В области увеличилось производство мяса и молока.

Сохранилось число действующих субъектов малого и среднего бизнеса - 88,3 тысячи.

По Дорожной карте занятости было создано свыше 16 тысяч рабочих мест. Программа «Еңбек» помогла более 44 тысячам человек.

Внешний товарооборот области за 2020 год составил 4,1 млрд долларов США. Экспортировано карагандинской продукции на 3,6 млрд долларов США.

«Несмотря на пандемию, режим ЧП, карантины и ограничения, за прошлый год достигнуты основные макроэкономические показатели. В промышленности, сельском хозяйстве произошёл рост. Сохранены рабочие места. По объективным причинам в торговле и транспортной сфере не достигли планируемых индикаторов. По этим видам деятельности идёт восстановление. На 2021 год ставим новые задачи и те, которые на повестке всегда. Планируем индекс регионального валового продукта на уровне 3,5-4%. Главным остаётся обеспечение занятости - по всем программам должны создать порядка 34 тысяч рабочих мест», - отметил аким области Женис Касымбек.

Инвестиции запланированы в объёме свыше 700 млрд тенге. Ожидается запуск ряда крупных проектов: нового ферросплавного завода, полиметаллической фабрики, предприятия по выпуску шин и др.


Карагандинская область   Промышленность  
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